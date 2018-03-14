Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzunsöğüt İlkokulu Müdürü Bekir Özçelik'in girişimiyle dört ayda örülen el emeği göz nuru bayrak, önümüzdeki günlerde Kilis sınırına götürülüp askere hediye edilecek. Özçelik ayrıca Şehitler Haftası dolayısıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan getirttiği çadırda "Kahramanlar Can Verir Yurdu Yaşatmak İçin" başlıklı fotoğraf sergisi düzenledi. Çanakkale şehitlerinin, 15 Temmuz ve Afrin kahramanlarının fotoğraflarının bulunduğu sergi, Uzunsöğüt İlkokulu bahçesinde açıldı. Türkoğlu Kaymakamı Hakan Ezgi ile Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman Okumuş'un destek verdiği serginin açılışı öncesinde Uzunsöğütlüler, ellerine aldıkları bin bayrakla yürüyüş yaptı. Müdür Bekir Özçelik, sergide emeği geçen öğretmenler Ramazan Öztaş, Serkan Karakayiş, Hasan Coşkun, Emin Selek, Ahmet Taşdemir, Pelin Uyar, Raziye Aktay, Esen Serpil Çanak, Erhan Ceyhan, Fatma Doğan ve öğrencileriyle Afrin'e gönderilecek bayrak önünde poz verdi.