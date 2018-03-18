Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin şehir merkezinde kontrol sağlandı. Kent merkezine Türk bayrakları asıldı.

TSK, Afrin zaferini Twitter hesabı üzerinden paylaştı

TSK, Afrin zaferini Twitter hesabı üzerinden paylaştı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde gelen Afrin zaferinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, resmî Twitter hesabı üzerinden görüntüleri paylaştı. Görüntülerde elinde Türk bayrağı ile konuşan kahraman Mehmetçik,

''Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 Mart Şehitler Günü'nde Türk milletine ve yüce Türk şehitlerimize armağanıdır.'' diyerek şanlı zaferi tüm dünyaya ilan ediyor.

Kontrol sağlanan Afrin merkez camiden ezan okundu

Afrin merkez camiden ezan okundu

Bölgeden sıcak görüntüler de gelmeye devam ediyor. Türk askeri ve ÖSO'nun kontrolü sağladığı Afrin merkez camiden ezan okundu.