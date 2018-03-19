Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteğindeki tarafından Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nda Afrin şehir merkezi TSK ve ÖSO kontrolüne geçti. Bölgede 3 bin 600'den fazla terörist etkisiz hâle getirilirken, kontrol sağlanan bazı köy ve mahallelerde tuzak-mayın temizleme çalışmalarının sürdüğü ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başta olmak üzere batılı ülkeler gelişmeleri çarpıtmaya ve şanlı Türk ordusuna karşı kara propaganda yürütmeye devam ederken, Genelkurmay Başkanlığı bu çirkin saldırılara fotoğraflı paylaşım ile cevap verdi. ABD ve farklı güçler tarafından gerçekleştirilen Rakka, Musul, Doğu Guta ve Halep operasyonlarına atıfta bulunulan paylaşımda Afrin'in son durumuna işaret edildi.

TSK paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sivil/masum kişiler, çevre, tarihi eserler ve dini/kültürel yapılar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır!"

TSK'nın paylaştığı görseller şöyle;