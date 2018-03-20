TSK, Afrin’de teröristler tarafından tuzaklanan çok sayıda patlayıcının temizlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. TSK ve ÖSO tarafından Afrin/Hacıhasanlı köyü bölgesinde, yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 4 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı kontrollü bir şekilde tespit ve imha edildi.
Afrin’de tuzaklanan patlayıcılar imha ediliyor
20.03.2018 - 20:51 | Son Güncelleme: 20.03.2018 - 20:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin’de teröristler tarafından tuzaklanan çok sayıda patlayıcının temizlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Etiketler : Afrin,
551559 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/551559.aspx
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