Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgedesi son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.