Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgedesi son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.
Erdoğan, Şeyh Temim ile görüştü
27.03.2018 - 20:48 | Son Güncelleme: 27.03.2018 - 20:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile bu akşam bir telefon görüşmesi yaptı.
Etiketler : erdoğan,temim,katar,
552845 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/552845.aspx
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