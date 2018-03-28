Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Hain kalkışmanın ardından bulunduğu ülkeye iltica talebi başvurusu yaptığı belirtilen Mehmet Okutan’ın ABD Norflok SACT Müttefik Dönüşüm Komutanlığı Mükemmeliyet Merkezleri Karargâh Subayı olarak görev yaptığı ve Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliği’nce hakkında “yokluğunda tutuklama” kararı çıkarıldığı belirtildi. TSK’dan ihraç edilen Okutan’ın MİT, Emniyet İstihbarat ve Genelkurmay Başkanlığı’nca gönderilen istihbari raporlarda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e çok yakın bir isim olduğu anlatıldı.



141. FİLODA KOMUTANLIK YAPMIŞ

İade listesinde yer alan ve dikkat çeken bir diğer isimde Muhittin İstanbulluoğlu oldu. 15 Temmuz’un ardından ihraç edilen İstanbulluoğlu’nun darbe girişimi gecesinde Ankara’yı bombalayan F-16 uçaklarının kalktığı Akıncı Üssü’ne bağlı 141. Filonun eski komutanlarından olduğu belirlendi. 15 Temmuz’da söz konusu filonun komutanlığını ise darbe girişiminin askeri ayağının bir numarası olan Akın Öztürk’ün tutuklu damadı Hakan Karakuş yapmıştı.