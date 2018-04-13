Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

28 Şubat davasında İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da arasında bulunduğu 21 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Müebbet hapis cezası alan isimler arasında, 28 Şubat sürecinde "Demokrasiye balans ayarı yaptık." diyen dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir de var.

HAPİS CEZASI ALANLARA YURT DIŞI YASAĞI

28 Şubat davasında 68 sanığın beraatına karar verildi. Karar oy birliğiyle verildi. Karar kesinleşene kadar müebbet alan sanıklara tutuklama tedbiri yerine adli kontrol tedbiri uygulanacak. Ayrıca hapis cezası alan sanıklara yurt dışı yasağı getirildi.

Dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir

SİNCAN'DA TANKLAR YÜRÜTÜLMÜŞTÜ

Necmettin Erbakan liderliğindeki 54. hükümetin işbaşında olduğu dönemde 30 Ocak 1997'de Sincan'da hükümete gözdağı vermek üzere ilçede tanklar yürütülmüştü.

Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir, olayı "Demokrasiye balans ayarı yaptık." cümlesiyle anlatmıştı.

Sincan'da yürütülen tanklar böyle görüntülenmişti...

Sincan eski Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ın da aralarında bulunduğu Kudüs Gecesi'ni düzenleyenler Ankara 2 No'lu DGM'de yargılanmıştı.