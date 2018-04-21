TSK: “20 Nisan 2018 tarihinde Bingöl kırsalında icra edilen operasyonda gri listede yer alan Sema kod adlı terörist Zühre Yariçi’nin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.”
Gri listede yer alan Sema kod adlı terörist öldürüldü
21.04.2018 - 08:48 | Son Güncelleme: 21.04.2018 - 09:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK açıkladı. Gri listede yer alan Sema kod adlı terörist Bingöl'de öldürüldü.
Etiketler : TSK,
557035 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/557035.aspx
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