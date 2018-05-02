Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik - Bünyamin Çelik - Sefa Bilgitekin

Tüm yurtta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı. Bazı korsan gösteriler olsa da geniş güvenlik önlemleri alan polis yasa dışı örgütlere geçit vermedi. İstanbul’da 1 Mayıs kutlamalarının adresi Maltepe Miting alanı oldu. DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) öncülüğünde düzenlenen kutlamalara katılmak isteyenler sabah erken saatlerden itibaren Maltepe’ye doğru yola çıktı. Sendika, siyasi parti ve çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, alanda oluşturulan 3 ayrı kontrol noktasında güvenlik kontrolünden geçirilerek miting alanına alındı. Vatandaşlar burada, davul zurna eşliğinde halay çekerek 1 Mayıs’ı kutladı.

84 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu arada, etkinlikleri provoke etmek isteyen gruplar polisin engeliyle karşılaştı. Beşiktaş’ta toplanan marjinal sol bir grup, slogan atarak izinsiz Taksim’e yürümek istedi. Polis dağılmak istemeyen gruba müdahale etti. Beşiktaş ve Beyoğlu dahil İstanbul genelindeki çıkan irili ufaklı 1 Mayıs olaylarında toplam 84 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



ADANA’DA MEHTERLİ KUTLAMA

HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından Adana İstasyon Meydanı’nda kutlama programı düzenlendi. Çorum Belediyesi Mehter Takımı’nın gösterisi ise büyük ilgi gördü. HAK-İŞ Mahmut Arslan, hükûmetin 1 milyona yakın taşeron işçisini kadroya aldığını belirterek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, emeği geçen tüm yöneticilere teşekkür etti. Arslan “Kamuda çalışan taşeron emekçi kardeşlerimizin kadroları hayırlı olsun. Ayrıca, 5 ay 29 gün çalışan geçici ve mevsimlik işçilerimize de artık 9 ay 29 güne kadar çalışabilme yolu açıldı. 15 yıl önce taşeron işçilerin ne izni ne sözleşmesi ne de hakları vardı. Bu başarı hepimizin başarısı” dedi.

Taksim turistlere kaldı

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı Taksim Meydanı demir bariyerlerle çevrildi. Meydana yayaların girişine izin verilmedi. Meydan kuş ve martılara kaldı. İstiklal Caddesi’nin boş olmasını fırsat bilen vatandaşlar ise fotoğraf çektirerek bu anı değerlendirdi. Her yıl camları kırılan, zararla dükkân kapatan, zarara uğrayan kafeler ise memurlara ikram ettikleri çaylar karşılığında ve polislerin ısrarıyla siftah yaptı.

Tavrımız milletten yana olacak

MEMUR-SEN ise 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Kocaeli’de düzenlediği mitingle kutladı. 20’yi aşkın ülkeden sendika temsilcilerinin katıldığı programda konuşan MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye’nin 54 gün sonra, yeni hükûmet modeliyle kritik eşiklerden birine gireceğine dikkat çekti. Yalçın, “Bizler, kamu görevlileri olarak; FETÖ ile iş tutanlara değil, FETÖ’nün işini bitirenlere destek vereceğiz. Milletle ihtilafı olanları değil, milletle irtibat kuranları tercih edeceğiz. Türkiye’yi kur oyunlarıyla çökertmek isteyenlere değil; Türkiye’ye oyun kuranlara diz çöktürenlere yetki vereceğiz. 16 Nisan’da neye ‘EVET’ dediğimiz biliniyor; 24 Haziran’da kime ‘EVET’ diyeceğimizi de biz biliyoruz” dedi. Taleplerde de bulunan Yalçın, “Kamuda sözleşmeli personel uygulaması kalksın, bütün sözleşmeliler kadroya alınsın. Grev ve siyaset yasağı kalksın, 82 model kılık-kıyafet yönetmeliği çöpe atılsın” diye konuştu.

26 bin polis görev yaptı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, Maltepe Sahil Etkinlik Alanı’ndaki kutlamalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 4 kademeden oluşan güvenlik tedbiri uyguladı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 8 bini Maltepe, 6 bin 500’ü Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş’ta olmak üzere şehir genelinde, 26 bin 174 polis görev yaptı. Şehirde, 4 polis helikopteri çalışmalara havadan destek verirken, çeşitli noktalara 85 TOMA ve 67 zırhlı araç konuşlandırıldı. İstanbul emniyeti, 1 Mayıs önlemlerini şehirde görev yapan polislerle alırken, gerek duyulması hâlinde iç hizmetlerde mesai yapan personeli de sahada görevlendirildiğini duyurdu.