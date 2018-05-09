Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri hazırlıkları devam ediyor.

Bu kapsamda YSK tarafından vatandaşların seçime ilişkin sorularına cevap bulabilmesi için yurt içinden "444 9 975", yurt dışından "+90 444 9 975" numaralı çağrı merkezini arayarak, bilgilendirme sağlayabilecekler.

Vatandaşlar çağrı merkezini arayarak, seçmen kaydını sorgulayabiliyor, nerede oy kullanacağı, seçim takvimindeki süreçler ve seçime ilişkin her türlü sorusuna cevap alabiliyor.

SMS VE E-POSTA İLE 2,5 MİLYON SEÇMENE ULAŞILACAK

24 Haziran'da yapılacak seçimler kapsamında YSK'nin internet sitesinden, telefon bilgisi ve elektronik posta adresini sisteme kaydeden yaklaşık 1,5 milyon vatandaşa SMS, 1 milyondan fazla vatandaşa da elektronik posta gönderilecek.

Mesaj içeriklerinde kişinin nerede oy kullanacağı, hangi belgelerin gerekli olduğu, oy verirken dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgiler yer alıyor.