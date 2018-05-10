Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Parti'ye geçen 15 CHP milletvekilinin yeniden CHP'ye dönmesini eleştirdi.

Bahçeli şunları söyledi:

"15’liler olayı demokrasinin soysuzlaşması, milli iradenin inkarıdır. Meşrutiyet Meclislerinde bile yaşanmamış, siyasi tarihimizin hiçbir döneminde görülmemiş erdemsizlik ve ilkesizlik CHP ile İP arasında geçen karanlık 18 gün içinde sahnelenmiştir. Tek kelimeyle yazıklar olsun.

Bu vekilleri CHP’den gönderen, İP’e görevlendiren, rezil duruma gerileten, sonra da geri getiren hangi odaklar, hangi çıkar ortakları, hangi çıban başlarıdır? Siyasi etik nerededir? Siyasi ahlak nasıl ayağa düşürülmüştür? Böylesi bir kepazelikle övünmek nasıl bir aklın ürünüdür?"