Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Köşe yazarı Hüseyin Gülerce, aslında bir öğretmen. Ancak Gülerce ve kardeşi yıllar öne memurluktan istifa ederek Yalova'da dershane açtılar. CHP'li Muharrem İnce ise lise yıllarında Hüseyin Gülerce'nin öğrencisi idi. Aradan yıllar geçtikten sonra CHP'li Muharrem İnce öğretmeni Gülerce'nin yanına iş istemek için gitti. CHP'li İnce, Hüseyin Gülerce'nin sahibi olduğu dershaneye giderek, üniversiteden mezun olduğunu ve tayini çıkan doğu iline gitmek istemediğini söyler. Hüseyin Gülerce'nin dershanesinde çalışmaya başlayan CHP'li İnce, daha sonra ise Gülerce'yi FETÖ'cü olmakla suçlamıştı.

Köşe Yazarı Hüseyin Gülerce ise eski öğrencisi ve çalışanı CHP'li Muharrem İnce'nin vefasızlığına dikkat çekerek sert tepki gösterdi.

Gülerce, eski öğrencisi olan CHP'li Muharrem İnce'yi şöyle tarif etti "Kendisine iş veren insanlar karşı vefasızlık yapandan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı olmaz"

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