Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May'la ortak basın toplantısı düzenledi.

GAZETECİYE AYAR



Gazetecinin "Seçimlerin adil ve özgür olmasını nasıl sağlayacaksınız?" şeklindeki soruya, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyden önce Türkiye'de teröristlerde içeride sizlere aktarılan bilgiler çok çok yanlış. Haber kaynaklarınız yanlış, bankamatiklerde paraları götürenler, insan öldürenler bunlarla ilgili gazetecidir diye her taraf serbest değil. Yargımız teröre karışmış olanlarla ilgili bu kararı verdi. Sağlıklı bilgi öğretin ki sağlıklı haber öğretin. Dün de bu cevabı verdim ama size ulaşmadı galiba. Teröristten gazeteci olmaz." şeklinde cevap verdi.