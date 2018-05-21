Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmeye hazırlanan HDP'de öne çıkan isimler netleşti. Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre; cezaevinde tutuklu bulunan Eski Grup Başkanvekili İdris Baluken'in, son seçim bölgesi olan Diyarbakır'dan başka bir yerde aday gösterildi.

Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ise İstanbul olan seçim bölgesi değiştirilerek Ankara'dan aday gösterildi.

Öte yandan Sırrı Süreyya Önder'in aday gösterilmedi. Önder, "Türkiye'nin tüm emek ve demokrasi güçlerini aynı zamanda gençleri listemize dahil ettik, çok iddialı bir listemiz var. Bayrak değişimi adına bu sebeple aday değilim." açıklamasında bulundu.

LİSTE ŞEKİLLENDİ

YSK'ye sunulacak listede, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan İstanbul’dan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise Van’dan milletvekili adayı gösterildi.

Öne çıkan isimler ve aday gösterildikleri şehirler şöyle:

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen - Kars

Grup Başkanvekilli Meral Danış Beştaş - Siirt

Garo Paylan - Diyarbakır

Meclis Başkanvekili Mithat Sancar - Mardin

Turgut Öker ve Ali Kenanoğlu - İstanbul

Kemal Bülbül - Antalya

Avrupa Süryaniler Birliği (ESU) Türkiye Sorumlusu Sabro Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuma Çelik - Mardin

Feleknas Uca - Batman

Hüda Kaya - İstanbul

Demokratik İslam Kongresi (DİK) üyesi Prof. Dr. Nurettin Turgay - İzmir

Ahmet Şık - İstanbul 2’nci Bölge

Tayyip Temel - Van

Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Ebru Günay - Mardin, Cengiz Çiçek - Van

Terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan’ın oğlu ve HDP Mardin eski İl Eş Başkanı Ömer Öcalan - Urfa

TİP kurucu üyelerinden Barış Atay - Hatay

Rıdvan Turan - Mersin

Devrimci Parti Genel Başkanı Musa Piroğlu, Sosyalist Meclisler Federasyonu’ndan Dilşad Canbaz,Erkan Baş, Halkevleri Genel Başkanlığı’nı önceki dönem yürüten Oya Ersoy - İstanbul

ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı Murat Çepni - İzmir

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları - Adana

İmam Taşçıer - Diyarbakır

DTK Eş Başkanı Bedran Öztürk - Ağrı

Tutuklu DTK Eş Başkanı Leyla Güven - Hakkari

Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP) Genel Başkan Yardımcısı Nusrettin Maçin - Urfa

Kadın Meclisi Sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir - Ağrı

Serpil Kemalbay - İzmir

Veli Saçılık - Ankara

Remziye Tosun - Diyarbakır

Ferhat Tunç - Aydın

Ömer Faruk Gergerlioğlu Kocaeli, ekonomist Erol Katırcıoğlu - İstanbul

DİYARBAKIR

Diyarbakır Tabip Odası eski başkanı olan Selçuk Mızraklı birinci sıradan aday gösterildi. DTK Başkanlık Divanı üyeleri Saliha Aydeniz ve Musa Farısoğlulları, Garo Paylan, Hişyar Özsoy, İmam Taşçıer,Remziye Tosun, Semra Güzel, Dersim Dağ, Abdurrahman Durmuş, Mehmet Temizyüz, Ferda Fahrioğlu aday gösterildi.

ONUR HAMZAOĞLU ADAY DEĞİL

HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu’nun aday olmayacağını bildirdiği öğrenildi. HDK’nin diğer Eş Sözcüsü Gülistan Koçyiğit Muş’tan aday gösterilecek.