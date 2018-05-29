Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En iyi 1000 üniversite listesine giren Türk üniversiteler şöyle:

Hacettepe Üniversitesi (525)

İstanbul Üniversitesi (560)

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (596)

Ege Üniversitesi (616)

Ankara Üniversitesi (625)

İstanbul Teknik Üniversitesi (648)

Gazi Üniversitesi (679)

Boğaziçi Üniversitesi (740)

Bilkent Üniversitesi (789)

Erciyes Üniversitesi (874)

Çukurova Üniversitesi (932)

9 Eylül Üniversitesi (938)

Atatürk Üniversitesi (979)

CWUR'un ‘eğitim kalitesi' sıralamasında ise Türkiye'den sadece Boğaziçi (300) ve İstanbul (498) üniversiteleri yer aldı.

CWUR'dan yapılan açıklamaya göre, sıralama sorgulama ve anket çalışmaları yapılmadan düzenleniyor.

‘En iyi 1000 üniversite' sıralamasının 8 kriter temelinde hazırlandığı belirtiliyor. Aralarında öğretim kalitesi, işgücü piyasasında mezunlara olan talep, akademik personelin kalitesi, yayın sayısı, yayın kalitesi, bilimsel ortamdaki etkisi ve kaynak gösterilmesi gibi kriterler var.