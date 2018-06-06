Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

(Kandil'e operasyon hazırlığı) Bunlar büyük operasyondur, seçimle alakalı değil.Ortak karar var, terör kaynağında kurutulmalı. İçeride teröristlerin sığınakları ortadan kaldırıldı. 26-27 kilometrede hat kuruyoruz, Kandil uzak hedef değil. Bu bizim için zamanlama meselesidir, zor değil.Ülke için Kandil'in alınması vazgeçilmezdir. Kandil orada durduğu sürece Diyarbakır özgür değildir.

(CHP'nin telefon dinleme iddiası) Bunu söylemek bile kendi ülkesine güvenmemektir.

(FETÖ ile mücadele) Kendi adamlarını büfelerden aradıklarını tespit ettik. İtiraflar üzerinden yakaladığımız isimler var. Örgüt Avrupa'yı ikna etme noktasına gelmiş. Yapmamız gereken çok şey var, acımasızca üzerine gidilmeli. Türkiye, işini kesinlikle yarıda bırakmamalı. Cezaevlerinde motivasyonlarını devam ettiriyorlar.

(Bahçeli'nin genel af önerisi) Seçim beyannamemizin gündeminde genel af yok. MHP'nin beyannamesinde var. Kendi değerlendirmemizde af konusu yok.

(Bedelli askerlik çıkacak mı?) Terörle mücadele ediyoruz, bu kararı vermek kolay değil. Seçim sonrası tekrar oturulup konuşulur. İhtiyaçlar gerektiriyorsa, değerlendirilebilir.

(Uber sürücülerine ceza) Yetkisiz taşımacılık yapıyorlar, vergi vermiyorlar.

(Kayyum atanan belediyeler) Kayyum belediyeleri konusunda büyük başarı elde edildi. Bugün Güneydoğu'da huzur var, demek ki yapılabiliyormuş. Bölge halkını daha iyi noktaya getirecek adımlar atıldı.

(Demirtaş için yapılan çağrılar) İmza sayısının suçu ortadan kaldırdığı sistemi anlatsınlar.

(Seçim güvenliği önlemleri) Güneydoğu'dan sandıkları birleştirme çağrıları geliyordu.

(Uyuşturucu ile mücadele) Meseleye güvenli şehirler konseptinde bakıyoruz. Türkiye'de bugün büyük çaplı organize suç örgütü yok. Uyuşturucu meselesini bitireceğiz. Bu yıl toplam 7 bin 773 kilogram eroin ele geçirildi.