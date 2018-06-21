Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Eroğlu, Afyonkarahisar'da katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmada, Türkiye'de sosyal devlet anlayışı gereği hükümetin yaşlılar, ihtiyaç sahipleri, dullar ve engellilere büyük destek verdiğini söyledi.

Fakir fukaranın, garip gurebanın namerde muhtaç edilmemesi gerektiğini vurgulayan Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peki buna itiraz edenler acaba, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasını okumuyor mu? Türkiye Cumhuriyeti temel esaslarında 'Sosyal devlettir' yazar. Sosyal devlet şimdiye kadar uygulanmadı. Sosyal devlet herkese sahip çıkan devlettir. Bizden önce sosyal devlet anlayışına uygun fakir fukara ve garip gureba, engelli, yaşlıya ayrılan bütçe çok cüziydi. Hatırladığım kadarıyla bütün sosyal destekler dahil 1 milyar 400 milyon lira civarındaydı. Biz bu sene ne kadar para ayırdık biliyor musunuz? Yaklaşık 50 milyar lira. Yaklaşık 35 misli. Bunları hiç kesmeyeceğiz ve devam edecek çünkü ekonomimiz büyüyor ve gelişiyor."

- "Vatandaşımızın talebini karşılamak boynumuzun borcudur"

Yaşlılara da üç aydan üç aya 750 lira verildiğini aktaran Eroğlu, bu miktarın yüzde 100 artırılarak bin 500 liraya çıkarıldığını dile getirdi.

Maaş alanların bunun üç aylık değil ayda beş yüzer lira olmasını talep ettiğini aktaran Eroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız o gün Maliye Bakanımıza 'Böyle bir talep var' dedi. 'Bu aylık verilsin' dedi. Maliye Bakanımıza da 'Mahsuru yok' dedi. O para zaten çıkıyor. Böyle bir çalışma da isterlerse yapılabilir. Vatandaşımız ister ayda alsın, ister üç ayda alsın. Vatandaşımızın talebini karşılamak boynumuzun borcudur." diye konuştu.

Bakan Eroğlu, sosyal devlet anlayışını yerine getirdiklerini belirterek, engellilere büyük destek verdiklerini anlattı.

Engellileri ilk hatırlayan hükümetin, AK Parti hükümeti olduğunu kaydeden Eroğlu, "Biz onlara belli bir kontenjan ayırıyoruz. Bizim bakanlıkta bile yüzde 3 kontenjan ayırıyoruz. Bunlara engelli kardeşlerimiz EKPSS'den müracaat ediyor. Ona göre giriyorlar. Ayrıca sosyal hizmetlerden onları yararlandırıyoruz. Yine engelli vatandaşlarımız için ayrılan kaynak da 95 kat artmış. Yaklaşık 500 bin vatandaşa evde bakım desteği yapıldı. Bu yıl 6 milyar 400 milyon lira sırf engellilerin evde bakımları için kaynak ayırdık." açıklamasında bulundu.

"Çiftçilere yönelik tarımsal destekleri çok artırdık"

Eroğlu, çiftçilere yönelik tarımsal destekleri çok artırdıklarına dikkati çekti.

Son yürürlüğe giren kanunlardan birinin önemli bir desteği kapsadığını vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:

"En son çıkan kanunlardan biri, Devlet Su İşleri kanununda değişik yapılması ve bazı diğer Orman Genel Müdürlüğü kanunlarında ve bazı kanunlarda değişik yapılması. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki 'Arkadaşlar baraj, gölet, sulama şebekesi yapıyoruz. Bunları devlet yapsın. Vatandaş geri ödeme yapmasın.' Sulama birlikleri ve kooperatifler bunları 30 yılda ödüyordu. Bunları devlet yapsın diye karar çıktı. Artık burada da çok büyük, 50-60 milyar liralık bir yükü çiftçilerin üzerinden kaldırdık."