Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nurettin Demirtaş öldü mü, Selahattin Demirtaş'ın abisi Nurettin Demirtaş yaşıyor mu, Demirtaş'ın abisinin öldürüldüğü iddiası gündeme bomba gibi düştü. Türkiye, kararlı bir şekilde Kandil'e harekâta devam ederken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen günlerde yaptığı açıklamasında, ''Size müjdelerim olacak'' demişti. Dün ise Şanlıurfa'dan ''Kadil'in lider takımı toplantıda halledildi'' mesajını paylaşan Erdoğan'ın bu sözleri, ''Hangi teröristbaşları öldürüldü, Murat Karayılan öldürüldü mü, Demirtaş'ın abisi öldürüldü mü'' tarzında soruları da beraberinde getirdi. Gündeme bomba gibi düşen bir haber ise A Haber'de yer aldı. Haberde; Kandil'e yönelik düzenlenen hava harekâtı kapsamında Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı abisi Nurettin Demirtaş, düzenlenen harekât kapsamında öldürüldü. Peki Nurettin Demirtaş kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar...

Hafta sonu terör örgütü PKK'nın lider kadrosu toplantı halindeyken Türk jetleri tarafından vurulmuştu. O bombardımanda öldürülen teröristlerin arasında HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki abisi Nurettin Demirtaş'ın da olduğu iddia edildi.

11 Mart'ta sınır ötesi operasyona başlayan TSK'nın Kandil'e ilerleyişi sürüyor. Kandil'e yönelik ilk operasyon 20 savaş uçağıyla yapıldı. 10 kritik nokta jetler tarafından bombalanadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu operasyonlarda üst düzey yöneticilerin öldürüldüğünü açıklamıştı.

A Habe'de yer alan habere göre; kritik operasyonda öldürülenler arasında HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı abisi olduğu iddia edildi.

Demirtaş’ın abisi öldürüldü iddiası

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın büyük kardeşi PKK’lı terörist Nurettin Demirtaş’ın öldürüldü haberi gündeme bomba gibi düştü. Irak’ta Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi’ne (KDP) yakın kaynaklar; TSK’nın Kandil harekatında Nurettin Demirtaş’ın öldürüldüğünü açıkladı. Demirtaş’ın akıbetiyle ilgili büyük çöküş yaşayan PKK medyası ise Nurettin Demirtaş’ın ölmediği yönünde propaganda yaptı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ: ERBİL’DE YAŞIYOR

Selahattin Demirtaş Abisiyle ilgili bir soruya, “Üniversite öğrencisiyken hapse girdi, ömrünün yarısını cezaevlerinde geçirdi. Burada bir defa daha yıllarını cezaevlerinde geçirsin istemedik şu an Erbil’de yaşıyor” cevabını vermişti.

NURETTİN DEMİRTAŞ KİMDİR?

Terör örgütü PKK’ya üye olmak suçundan geçmişte 11 yıl 6 ay hapis yatan Nurettin Demirtaş 48 yaşında. Nurettin Demirtaş, o zaman aldığı cezadan sonra DTP’ye genel başkan olmuştu. O dönemde Nurettin Demirtaş almış olduğu “askerliğe elverişsiz raporu” ile gündeme gelmişti. Askerlikten muaf tutulan Nurettin Demirtaş 8 Kasım 2007'de DKP’nin Genel Başkanlığı’na seçilmişti.

Nurettin Demirtaş'ın askerlikten muaflığı ile ilgili raporun sahte olduğu mahkemece iddia edilip, hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. Almanya’ya yaptığı bir geziden sonra 17 Aralık 2007'de Türkiye’ye dönen Nurettin Demirtaş, gözaltına alındı ve tutuklandı.

Bir yıl hapis cezasına çarptırılan Nurettin Demirtaş, tahliye edilince askere alındı. Safranbolu ile Artova ilçelerinde askerlik yapan Demirtaş, DTP kapatılınca Erbil'e kaçtı. Selahattin Demirtaş kardeşinin Erbil'de olduğunu söylemişti ama o PKK'dan çıkmıştı. PKK'nın dağ kadrosuna dahil olan Nurettin Demirtaş hala terör örgütü mensubudur.