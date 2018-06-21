Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Afyonkarahisar milletvekili adayları kimler? AK Parti Afyon aday listesi haberimizde. Adalet ve Kalkınma Partisi 24 Haziran seçimleri için millet vekili aday listesi açıklanmıştı. Afyonkarahisar da yaşayan vatandaşlar illerinde Ak Parti milletvekili adaylarını merak ediyorlar. Seçim öncesi Yüksek Seçim Kuruluna verilen kesin aday listeleri belirlendi. AK Parti adaylarının yaş ortalaması 44'e düştü. 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. Listelerde 26. dönemden 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu. İşte AK Parti Afyonkarahisar milletvekili adaylarının listesi



AK Parti Afyonkarahisar milletvekili kesin aday listesi seçimlere çok az bir süre kala kentte yaşayan vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Peki Ak Parti'nin Afyonkarahisar milletvekili adayları hangi isimler? İşte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekili adayları listesi ve adayların meslekleri

AK PARTİ AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1- VEYSEL EROĞLU YÜKSEK MÜHENDİS / MİMAR

2- ALİ ÖZKAYA YÜKSEK HUKUKÇU

3- İBRAHİM YURDUNUSEVEN YÜKSEK AVUKAT

4- RASİME KIPIRTI FEDAKAR YÜKSEK MUHASEBECİ

5- MEHMET ZEYBEK YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

6- İBRAHİM ÜNLÜER ORTA MUHASEBECİ