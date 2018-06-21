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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı, İstanbul Yeni Havalimanı için havalandı
21.06.2018 - 19:19 | Son Güncelleme: 21.06.2018 - 19:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak, İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişi gerçekleştirmek üzere Gaziantep'ten hareket etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,TC-ANK,uçak,istanbul yeni havalanı,
565615 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/565615.aspx
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