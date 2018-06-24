Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Haziran 2018 Yurtdışı ülke ülke seçim sonuçları, Almanya Fransa Belçika Hollanda anlık Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde yer alıyor. Türk vatandaşlar, Cumhurbaşkanı'nı ve milletvekillerini seçiyor. Milyonlarca insan için bu önemli seçim sonuçları ise büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Türkiye bu seçimle resmi olarak Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmiş oldu. Yurtdışında, Almanya, Belçika, Hollanda, ABD, Fransa gibi ülkelerden yüzbinlerce Türk vatandaşı sandığa gitti. Peki 24 Haziran yurtdışı seçim sonuçlarına göre hangi parti şu an için önde gözüküyor? Hangi parti kaç oy aldı? İşte ülke ülke yurtdışı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları...

ALMANYA'DA OY KULLANIM ORANI YÜZDE 49.74

Yurt dışında 1 milyon 443 bin 585 Türk seçmenle en fazla kayıtlı seçmene ev sahipliği yapan Almanya'da ise oy kullanım oranı 717 bin 992 oyla yüzde 49.74'e ulaştı. Almanya'nın ardından en fazla Türk seçmenin bulunduğu Fransa'da ise 340 bin 751 seçmenin 170 bin 901'i oy kullanarak oy kullanım oranını yüzde 50.15'e yükseltti. Veriler, 260 bin 264 seçmenli Hollanda da 130 bin 383 kişinin sandığa gittiğini, oy katılım oranının ise yüzde 50.1 olduğunu gösterdi.

Avusturya'da ise oy kullanım oranı 106 bin 657 kayıtlı seçmenin 55 bin 273'ünün oy vermesiyle birlikte yüzde 51.82 olarak ortaya çıktı. Birleşik Kralık'ta kayıtlı bulunan 99 bin 250 seçmenin 47 bin 517'si oy kullandı. Birleşik Krallık'taki oy kullanım oranı 47.88 oldu. Avrupa genelinde ise en dikkati çeken rakamların Lüksemburg'da olduğu görüldü. Kayıtlı seçmen sayısı 778 olan Lüksemburg'da 10 bin 240 kişi sandığa giderek, oy kullanım oranını yüzde bin 316'ya yükseltti. Lüksemburg'daki yüksek katılım oranının Almanya, Fransa ve Belçika'dan giden seçmenler nedeniyle yüksek olduğu düşünülüyor.

ABD'DE OY KULLANIM ORANI YÜZDE 34.88

Yüksek sayıda Türk seçmene sahip ülkelerden ABD'de oy kullanım oranı Avrupa ülkelerinin gerisinde kaldı.

Veriler, 106 bin 301 kayıtlı seçmene sahip ABD'de 37 bin 75 kişinin oy kullandığını, bunun da yüzde 34.88'lik bir katılım oranına tekabül ettiğini gösterdi.

YURT DIŞI OYLARINDA REKOR

Toplamda, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 47 bin 323 seçmenin 1 milyon 486 bin 408'ü, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanarak rekor kırdı.

Yurt dışı genelindeki dış temsiliciklerde ve şimdiye kadar gümrük kapılarındaki oy kullanım oranı yüzde 48.78'e ulaştı.