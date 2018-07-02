Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak ön plana çıkan Muharrem İnce'nin bu akşam bir araya geleceği öğrenildi. Görüşmenin saat 19:00'da gerçekleşeceği ifade edildi.