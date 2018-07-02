Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak ön plana çıkan Muharrem İnce'nin bu akşam bir araya geleceği öğrenildi. Görüşmenin saat 19:00'da gerçekleşeceği ifade edildi.