Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak ön plana çıkan Muharrem İnce'nin bu akşam bir araya geleceği öğrenildi. Görüşmenin saat 19:00'da gerçekleşeceği ifade edildi.
Kılıçdaroğlu ve İnce bu akşam bir araya gelecek
02.07.2018 - 16:49 | Son Güncelleme: 02.07.2018 - 16:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin bu akşam bir araya geleceği öğrenildi.
Etiketler : kılıçdaroğlu,muharrem ince,
569789 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/569789.aspx
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