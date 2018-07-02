Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor ekibinde kameraman olarak görevli olan Alper Baycın, çekimlerin devam ettiği Dominik Cumhuriyeti'nde 4 gün önce uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. 24 yaşındaki Alper Baycın’ın cenazesi öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi’ndeki baba evine getirildi. Baycın’ın yaşadığı eve boydan boya dev Türk bayrağı asılırken, yakınları helallik dilemek için taziye çadırında bekledi.

'HERKESE SEVGİ BIRAKTIN'

Herkesin yakasında Alper Baycın’ın fotoğrafının yer aldığı görüldü. Çadırda taziyeleri kabul eden anne Aynur Baycın, oğlunun fotoğrafını kucağına alıp okşayıp, öperek "Ne güzel çocuksun sen annem, bekletme annem, annecim. Annem çok güzel bakıyorsun. İyi ki doğurmuşum ben seni, herkese sevgi bıraktın sen. Sen herkese bir şeyler öğrettin annem. Annem sen çok güzelsin. Böyle bir çocuk yok. Allah herkese nasip etsin ömrünü değil kendini” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

SÖZLÜSÜ AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Cenaze aracının gelmesiyle birlikte, hoca eşliğinde dua edildi ve helallik alındı. Alper Baycın’ın sözlüsü Yasemin Çelik’in de güçlükle ayakta durduğu gözlemlendi. Helalliğin ardından Baycın’ın yakınları ve arkadaşları Türk ve Fenerbahçe bayrağı açarak, cenaze namazının kılınacağı Muratpaşa Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törende anne Aynur Baycın, oğlunun tabutuna sarılıp fotoğrafını öptü.

ANNESİNİN SÖZLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU

"Annem, anneciğim hakkım helal sana. Sen de hakkını helal et. Herkese helal et anneciğim. Allah herkese senin gibi bir evlat nasip etsin ama ömrünü değil" diyen anne Baycın'in, gözyaşı dökmesi törene katılanları da ağlattı.

SÖZLÜSÜ TABUTUNA SARILDI

Sözlüsü Yasemin Çelik'in de tabutuna sarılarak gözyaşı döktüğü Baycın'ı, yakınları, arkadaşları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ile aralarında televizyoncu Acun Ilıcalı'nın da olduğu çalışma arkadaşları uğurladı.