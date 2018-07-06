Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesi aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Şırnak kırsalında 6 Temmuz’da düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü mensubu 8 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyona katılan savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri kaydedildi.