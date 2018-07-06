Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesi aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Şırnak kırsalında 6 Temmuz’da düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü mensubu 8 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyona katılan savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri kaydedildi.
TSK açıkladı! Şırnak'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi
06.07.2018 - 19:41 | Son Güncelleme: 06.07.2018 - 20:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Şırnak kırsalında düzenlenen hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler : tsk,şırnak,terörist,
570453 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/570453.aspx
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