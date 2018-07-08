TSK’dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince Çorlu/Tekirdağ bölgesinde yaşanan tren kazasındaki yaralıların tahliye işlemlerine helikopterlerle destek sağlanmaktadır" denildi.
TSK yaralılar için helikopterleri havalandırdı
08.07.2018 - 20:37 | Son Güncelleme: 08.07.2018 - 20:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında yaralananlar için bölgeye helikopterler gönderildiğini duyurdu.
Etiketler : tsk,tekirdağ,çorlu,helikopter,
570728 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/570728.aspx
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