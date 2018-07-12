Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Torbalı ilçesinde 22 Eylül 2017 tarihinde meydana gelen kazada, 3 kişi hayatını kaybetmişti. Behzat Ç. dizisinin senaristi Emrah Serbes ise sosyal medya üzerinden sürücünün kendisi olduğunu belirterek olayı itiraf etmiş ve teslim olmuştu. Tutuklu yargılanan ünlü senarist 8. Ağır Ceza mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Yapılan üçüncü duruşmada tutuklu bulunan Serbes'in sakallarını ve saçını kestiği görüldü. 22,5 yıl hapis İstemiyle yargılanan Emrah Serbes mahkemede, "Mahkeme prosedürleri bilmediğim için Ahmet kardeşimden bizzat özür dilemedim. Senden özür dilerim benim yüzünden aileni kaybettin. Ama emin ol bu bir kazaydı. Bu olayı düşünmediğim 1 dakika bile yok. Keşke ben ölseydim çok pişmanım" dedi. Yol ıslak ve karanlıktı. Eğer 1 saniye vaktim olsaydı kurtarabilirdim; ama kurtaramadım. Alkollü değildim ve bilincim acıktı. Karar verirken lütfen bunu da göz önünde bulundurun. Adaletinize güveniyorum, karar sizindir" dedi.

Ailenin avukatı Burcu Ece Gülen ve Mustafa Tırtır ise Emrah Serbes ve cezayı üstlenen Kenan Doğru'ya en üst sınırdan ceza verilmesini talep etti. Mahkemeye aileden katılan ve tek başına kalan Ahmet Mert Özcelik'te katıldı. Emrah Serbes, Özçelik'e dönerek de, "Özür dilerim" dedi.

Kararın ardından ünlü senarist: "Su akar yolunu bulur"

Kenan Doğru ve Emrah Serbes ise müvekillerinin beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, daha sonrada kararı açıkladı. Ünlü senarist açıklanan karara göre 'taksirli ölüme sebebiyet verme' suçlamasından 13 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Kazayı üstlenen Kenan Doğru ise 1 yıl hapis cezası verildi. Doğru'nun ise cezaevine girmeyeceği öğrenildi.

Öte yandan Emrah Serbes, kararın ardından, "Kendinize iyi bakın dostlar. Su akar yolunu bulur" dedi.

Olayın geçmişi

Kaza, 22 Eylül 2017 tarihinde saat 04.30 sıralarında, İzmir- Aydın otoyolu Torbalı kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik'in kullandığı otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik'in öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle yaşama döndürülen Nilgün Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Nilgün Özçelik, kazadan 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Kazanın ardından, otomobili kendisinin kullandığını öne süren Serbes'in arkadaşı Kenan Doğru tutuklandı. Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden sürücünün kendisi olduğunu belirterek olayı itiraf etti. Torbalı Adliyesine gelen Serbes, teslim oldu.