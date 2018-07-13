Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemin ilk Bakanlar Kurulu toplantısını bugün yapacak. Hacı Bayram Camii’ndeki cuma namazının ardından Külliye’deki toplantıda yeni bakanlara bakanlıkların yapısı hakkında bilgi verilecek. Yeni kurulacak kurul ve ofislerin bakanlara vereceği destekler anlatılırken; önümüzdeki dönem projelerine dair bilgilerin buralara iletilmeleri istenecek.



YOL HARİTASI NETLEŞTİ

Toplantının ardından ilk ve ikinci 100 gün ve ardından 6 aylık planlar ve icraatlarla ilgili yol haritası da netleşecek. 24 Haziran seçimlerine yönelik vaatlere öncelik verilirken; ekonomi de önemli bir başlık olacak. Yeni dönemin ekonomi kurmaylarının öncelik vereceği konulardan biri manipülatif kur ve faiz baskısı ile mücadele olacak.

Terör ile mücadele yeni dönemde de büyük önem kazanacak. Kandil başta olmak üzere PKK ve PYD’li teröristlere yönelik operasyonlar tam gaz devam ederken; Münbiç’in terör unsurlarından temizlenmesine ilişkin saha çalışmaları da hızlanacak. Millî Savunma Bakanlığına getirilen Hulûsi Akar’ın yeni göreviyle birlikte terör ile mücadelenin güçlenerek devam etmesi bekleniyor. Ayrıca, Millî Savunma’da yerli ve millîleşme adımları da bu süreçte güçlenerek devam edecek. FETÖ ile mücadele kesintisiz olarak sürdürülecek. ABD’de yaşayan teröristbaşı Fetullah Gülen ve yurt dışına kaçan diğer FETÖ üyelerinin iadesine ilişkin diplomatik ve hukuki süreç hız kesmeden devam edecek.



MESELELERE HIZLI ÇÖZÜM

Erdoğan’ın seçim meydanlarında açıkladığı bazı projeler de yine ilk yapılacaklar arasında yer alacak. Bu kapsamda OHAL’in kaldırılması, bedelli askerlik, öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergelerinin 3600’e çıkarılmasına dair düzenlemeler adım adım uygulanacak. Türkiye’nin problemlerinin çözümü için en hızlı ve etkili adımlar hızla atılıp hayata geçirilecek. Hayvan haklarıyla ilgili kanun tasarısı da, seçimlerden sonra çıkacak düzenlemeler arasında yer alacak.