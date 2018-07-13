Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri merkezli 13 ilde FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, sabit olan kontörlü telefonlardan "Mahrem İmamlar" tarafından ardışık olarak aranan 98 askerî personelin gözaltına alınması için çalışma başlatıldı.