Kayseri merkezli 13 ilde FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, sabit olan kontörlü telefonlardan "Mahrem İmamlar" tarafından ardışık olarak aranan 98 askerî personelin gözaltına alınması için çalışma başlatıldı.
FETÖ şüphelilerine operasyon: 98 gözaltı kararı var
13.07.2018 - 11:16 | Son Güncelleme: 13.07.2018 - 11:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
13 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 98 askerî personel hakkında gözaltı kararı verildi.
Etiketler : fetö,gözaltı,
571431 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/571431.aspx
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