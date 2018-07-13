Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay terörle mücadelede son bir haftalık bilançoyu açıkladı. Irak'ın kuzeyi ile yurt içindeki operasyonlarda, 3'ü sözde lider kadroda 76 teröristi etkisiz hale getirdi. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 4540 oldu.