Genelkurmay terörle mücadelede son bir haftalık bilançoyu açıkladı. Irak'ın kuzeyi ile yurt içindeki operasyonlarda, 3'ü sözde lider kadroda 76 teröristi etkisiz hale getirdi. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 4540 oldu.
TSK: Son bir haftada 76 terörist etkisiz hale getirildi
13.07.2018 - 11:34 | Son Güncelleme: 13.07.2018 - 11:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK, son bir haftada Irak'ın kuzeyi ile yurt içindeki operasyonlarda, 3'ü sözde lider kadroda 76 teröristi etkisiz hale getirdi.
Etiketler : terörist,tsk,
571437 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/571437.aspx
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