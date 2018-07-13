Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın koordinasyonunda kent genelinde 5 bin polisin katılımıyla, Yeditepe Huzur Uygulaması-11 saat 20.00 itibariyle başladı. Düzenlenen asayiş uygulamasına Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri katılıyor. Düzenlenen uygulamaya polis helikopteri de destek veriyor.

Uygulama kapsamında şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor. Uygulamada şüpheli kişiler, araçlar ve iş yelerleri denetlendi. Uygulamanın gece saatlerine kadar süreceği öğrenildi.