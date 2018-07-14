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Şule Çet soruşturması kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı
14.07.2018 - 18:58 | Son Güncelleme: 14.07.2018 - 19:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Şule Çet'in Ankara'da bir plazanın 20. katından düşerek ölmesine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında şüpheliler Çağatay A. ve Berk A.'nın gözaltına alındığını açıkladı.
Etiketler : şule çet,
571638 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/571638.aspx
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