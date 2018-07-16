MİT tırlarıyla ilgili davada dosyası ayrılan Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, "Devletin güvenliği gereği gizli kalması gereken belgeleri temin etmek ve siyasi ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçlamalarından beraat etti.
Erdem Gül, MİT tırları davasında beraat etti
16.07.2018 - 12:26 | Son Güncelleme: 16.07.2018 - 12:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, MİT tırları davasında beraat etti.
Etiketler : erdem gül,mit,
571873 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/571873.aspx
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