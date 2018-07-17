Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail makamlarınca hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağı kaldırılarak, pasaportu iade edilen Özkan, THY’ye ait tarifeli seferle saat 00.10’da İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı’nın VİP Salonu’ndan çıkan Özkan, ailesi, bazı yakınları, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın tarafından çiçeklerle karşılandı. Bu sırada Özkan, yakınlarına sarılarak ağladı. Tutuklanma sürecinin bitmesi sebebiyle şükrettiğini belirten Özkan, “Çok şükür bitti, vatanımdayım, huzurluyum. Böyle değerli bir günde gelmiş olmak da ayrı bir mutluluk veriyor. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi. Özkan, İsrail’de tutuklu bulunduğu dönemde Türkiye’de kendisine verilen desteğin farkında olduğunu, Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin ise davayı yakından takip ettiğini bildirdi. Özkan, “Sayın Başkanımıza (Recep Tayyip Erdoğan) sonsuz teşekkür ediyorum. Çok fazla ilgilendiler, alakadar oldular” ifadelerini kullandı.