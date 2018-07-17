Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu

AK Parti yönetimi, 24 Haziran seçimlerinden çıkan sonuçların analizini sürdürürken, bir yandan da 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin hazırlıklarına başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son MKYK toplantısında, ‘Yerel seçimlerde yeni yüzlerle halkın karşısına çıkacağız’ şeklindeki sözleri, yerel seçimlerde adaylarla ilgili büyük değişim yaşanacağının mesajı olarak değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta topladığı AK Parti il başkanlarına yerel seçimlere yönelik önemli uyarılarda bulunmuştu. ‘Gönül belediyeciliği’ yapacaklarını belirten Erdoğan, bu kapsamda hem iş bitirme kabiliyeti olanları, hem de halkla uyumu olan isimleri aday göstereceklerini işaret etmişti. AK Parti kurmayları, Erdoğan’ın özellikle ‘Tevazua’ önem verdiğine dikkat çekerek, seçimlerde aday gösterilecekler için “İnsan yönetimi ve kurum yönetimi kabiliyeti olma’ kriterinin ön plana çıkacağını dile getirdi. Parti kurmayları “Biz her il için bir ‘Erdoğan’ arayacağız. Tevazu göstermeyen, halkın gönlünden kovulanlarla yola devam edilmeyecek. Vatandaş için artık, hizmet etmek, tek başına bir şey ifade etmiyor. Gönüllere hizmet etme potansiyeli olan, kibirli ve nobran olmayan isimleri bulup aday yapacağız” değerlendirmesini yaptı.

KARNELER HAZIR

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı da, mevcut belediye başkanlarına ilişkin 4 yıllık performans raporlarını tamamladı. AK Parti kongresinden sonra, Cumhurbaşkanı’nın katılacağı bir toplantı ile bu performans raporları tek tek gözden geçirilecek. Performans raporlarında, belediye başkanı seçildikten bugüne kadar yaptığı hizmetler; hangi vaatleri yerine getiremediği, halkla kurduğu ilişkiye kadar her türlü kriter olacağını hatırlatan AK Parti kurmayları, “Öyle başkanlar var ki, hizmet yapmıştır, icraat yapmıştır ama gönüllere girememiştir. Halkın gönlünden kovulmuşsa; buna devam edemeyiz. El sıkıyor mu, sıkmıyor mu? Tevazu gösteriyor mu, göstermiyor mu? Nobran mı? Şatafat içinde mi yaşıyor? Kılık kıyafeti nasıl? Bütün bunlar değerlendirilecek. Yani, Cumhurbaşkanı’nın dediği gibi yalnızca hizmet açısından değil, gönüllere hizmet ediyor mu ona bakılacak. Vatandaş ‘bu hizmeti zaten yapacaksın’ diyor, artık sadece hizmet onları kesmiyor. Başkan seçilmiş, sonra vatandaşa kapısını kapatmışsa. Bunlarla artık devam edilmez. Tepeden bakarak, halktan koparak kimse bize oy vermez. Partide, en ufak bir makama gelindiğinde yürüyüşü bile değişenler var. Buna izin veremeyiz” görüşünü dile getirdi.

TEMAYÜLLER EYLÜLDE

AK Parti kurmayları, 100’ün üzerinde 3 dönemlik belediye başkanı bulunduğunu, bunlardan bazıları ile yola devam edilebileceğini ancak mevcut başkanların büyük bölümünün değişime uğrayabileceğine dikkat çekiyor. Eylül ayında, adaylarla ilgili temayüllere başlayacaklarını belirten AK Parti kurmayları, Ekim ayından itibaren de mülakatları yapacaklarını dile getirdi. AK Parti yönetimi, kasım sonu veya aralık başında da adayları açıklamayı planlıyor.