Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK:"Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine icra edilen hava harekâtı neticesinde, 31 Mayıs 2018’de üç silah arkadaşımızın şehit edilmesi olayına karıştığı tespit edilen dört teröristin de aralarında bulunduğu, toplam sekiz terörist etkisiz hale getirilmiştir. "