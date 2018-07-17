TSK:"Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine icra edilen hava harekâtı neticesinde, 31 Mayıs 2018’de üç silah arkadaşımızın şehit edilmesi olayına karıştığı tespit edilen dört teröristin de aralarında bulunduğu, toplam sekiz terörist etkisiz hale getirilmiştir. "
TSK açıkladı! 3 şehidimizin intikamı alındı
17.07.2018 - 15:00 | Son Güncelleme: 17.07.2018 - 15:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine icra edilen hava harekâtı neticesinde, 31 Mayıs 2018’de üç silah arkadaşımızın şehit edilmesi olayına karıştığı tespit edilen dört teröristin de aralarında bulunduğu, toplam sekiz terörist etkisiz hale getirilmiştir. "
Etiketler : tsk,ırak,metina,hakurk,
572082 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/572082.aspx
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