Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmini "Fethi" olarak açıklayan görevli, soyadının sorulması üzerine ise "hangini söyleyeyim" diye cevap verdi.

Gazetecilerin fotoğraflarını çeken FETÖ militanı, aynı zamanda provokatif sözler kullandı.

AA muhabiri özel alana girilmemesine rağmen, gazetecileri çekme sebebini sorması üzerine FETÖ kampı görevlisinin agresif tavırları dikkati çekti.

İşte AA’nın yayınladığı görüntüler:

Gazetecilerin görüntülerini alan ve kendisine "Fethi" diyen FETÖ militanının adının Fethullah Önal olduğu anlaşıldı. FETÖ’cü Önal da görüntüleri sosyal medyada yayımladı.