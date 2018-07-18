Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının yurt dışına para transfer ettiklerini iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 359 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.
Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek!
18.07.2018 - 12:27 | Son Güncelleme: 18.07.2018 - 12:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının yurt dışına para transfer ettiklerini iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 359 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.
Etiketler : kemal kılıçdaroğlu,recep tayyip erdoğan,tazminat,
572210 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/572210.aspx
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