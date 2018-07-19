Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyine 13  Temmuz'da düzenlenen hava harekatında öldürülen 3 teröristten birinin, PKK'nın  lojistik sorumlusu Hasan Çakmak olduğu tespit edildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Delil Karakoçan" kod  adlı Hasan Çakmak'ın da aralarında bulunduğu 3 teröristin, silah, mühimmat ve  uyuşturucu alışverişi esnasında hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği  belirtildi. Harekata ilişkin TSK'nın Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde,  uyuşturucu alışverişi sırasında bir aracın tam isabetle vurulduğu anlar yer aldı.

KUZEY IRAK'TA 9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

 Kandil, Şırnak ve Siirt kırsalına düzenlenen hava harekatında 9 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.