Olayın nasıl geliştiği ve meydana geldiği konusunda bir bilgiye ulaşılamazken, ağır yaralan asker 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla alınarak Giresun Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.
Giresun'da teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralandı
20.07.2018 - 01:38 | Son Güncelleme: 20.07.2018 - 01:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun’un Doğankent ilçesi kırsalında süren operasyonlar sonucu bu gece saatlerinde bir asker ağır yaralandı.
Etiketler : giresun,giresun çatışma,terörist,pkk,
572493 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/572493.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER