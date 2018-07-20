Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olayın nasıl geliştiği ve meydana geldiği konusunda bir bilgiye ulaşılamazken, ağır yaralan asker 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla alınarak Giresun Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.