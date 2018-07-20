Son dakika! Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu hakkındaki davanın dokunulmazlık nedeniyle durması istemini reddetti.
Yargıtay'dan Enis Berberoğlu kararı!
20.07.2018 - 15:29 | Son Güncelleme: 20.07.2018 - 15:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika! Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu hakkındaki davanın dokunulmazlık nedeniyle durması istemini reddetti.
Etiketler : enis berberoğlu,yargıtay,
572596 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/572596.aspx
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