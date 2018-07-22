Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



Resmî Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre, Adalet Bakanlığı yardımcılıklarına hukukçu kökenli AK Parti eski milletvekilleri Hilmi Bilgin ve Yıldız Seferinoğlu’nun yanı sıra, müsteşar görevini yürüten Selahaddin Menteş ve müsteşar yardımcısı Cengiz Öner atandı. Böylece, Adalet Bakanlığı en fazla sayıda bakan yardımcısının atandığı bakanlık oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına eski güreşçi, AK Parti eski milletvekili ve Cumhurbaşkanının başdanışmanlarından Hamza Yerlikaya ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına ise kapatılan Başbakanlık Kamu Etik Kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Bakanlık Müsteşarı Ömer Arısoy getirildi. Sağlık Bakanlığı yardımcılığına Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Ulaştırma Bakanlığı yardımcılıklarına ise Karayolları Teftiş Kurulu Başkanı Enver İskurt, BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan ve AK Parti eski milletvekili Selim Dursun tayin edildi.



ESKİLERİN GÖZÜ ERDOĞAN’DA

24 Haziran seçimlerinde liste dışı kalan veya listeye girip de seçilemeyen 100’ün üzerindeki AK Parti eski milletvekili de, ofis, kurul ve bakan yardımcılıklarına yapılacak atamaları bekliyor. Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki ofis ve kurullara yapılacak atamaların da önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor.