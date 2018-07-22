Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik kamera sistemiyle vatandaşlar Palandöken Belediyesinin internet adresinden parkları canlı olarak izleyebilecek ve yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı parklar ve çocuk oyun alanlarına kurulacak acil yardım butonları ile durum emniyet güçlerine bilidirilecek. Konuya ilişkin Şehit Âdem Gezer Parkının açılışında konuşan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar “Böyle bir kampanya başlattıkları için Türkiye gazetesi, TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansına teşekkür ediyorum. İnşallah şehitlerimizin ismini verdiğimiz parklardan sonra diğer bütün parklarımıza bu sistemi kuracağız. Aldığımız karar, yavrularımızın korunmasına ve denetimine ciddi katkı sağlayacak” diye konuştu. AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir de “İhlas Medya'ya şükranlarımı sunuyorum. Toplumsal bütün meselelerde çok duyarlı davranıyorlar" dedi.