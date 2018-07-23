Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Türkiye, yurt dışında yaşayan 6 milyon Türk vatandaşının ihtiyaç ve meselelerine çözüm bulmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) iki önemli proje başlattı. Yurt dışındaki vatandaşların en önemli ihtiyaçlarından biri olan aile ve sosyal hizmetler konusunda danışmanlık, destek ve terapi gibi hizmetlerin çeşitliliğin arttırılması ve bu ihtiyacın karşılanması için YTB, oradaki vatandaşlara önemli bir fırsat sağlıyor. Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda gibi Türklerin yoğun olduğu ülkelerde pedagoji, sosyal pedagoji, pedagojik psikoloji, psikoloji, klinik psikoloji, tıp ve tabsii tıp uzmanlığı ile gerontoloji alanlarından mezun olmuş vatandaşlara terapi ve uzmanlaşma eğitimleri için burs verilecek. Burs miktarının 15 bin avro veya 15 bin avroya denk gelen ülke para birimi tutarı kadar olacak.

YTB’nin bir diğer önemli çalışması ise yurt dışındaki Türk çocukların Türkçe öğrenmeleri ve millî değerlerini unutmamalarına ilişkin eğitim programı oldu. YTB, yurt dışındaki Türk çocukların gelecekte Türkiye ile güçlü bir ilişki içinde olması, Türkçeye hâkim olmaları için 5 üniversite ile yaptığı iş birliğiyle “Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programını” başlattı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, bu çalışma ile yurt dışındaki vatandaşların temel ihtiyaçlarından birinin karşılanacağını belirterek “Bu çalışma yurt dışındaki çocuklarımıza ana dillerinde okuma, yazma ve konuşma gibi temel dil becerileri kazandırma da aktör olacak eğitimcilerin yetiştirilmesinde kilit bir rol oynayacaktır” dedi.