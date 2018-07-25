Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamelerle, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığına atamalar yapıldı. Buna göre; Cumhurbaşkanlığı Stratejik ve Bütçe Başkanlığına Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Prof. Dr. Fahrettin Altun atandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına ise Fecir Alptekin ve Zafer Çubukçu getirildi.
Cumhurbaşkanı başdanışmanları belli oldu
25.07.2018 - 03:35 | Son Güncelleme: 25.07.2018 - 03:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe başkanlığına Naci Ağbal, İletişim Başkanlığına Prof.Dr. Fahrettin Altun, Başdanışmalığa ise Fecir Alptekin ve Zafer Çubukçu atandı.
Etiketler : cumhurbaşkanlığı,cumhurbaşkanı başdanışmanı,
573201 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/573201.aspx
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