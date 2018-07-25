Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin ilk kabinesinde görev alan isimler, eski bakanlar ile bir araya gelerek tecrübelerinden istifade ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçtiğimiz günlerde eski Tarım bakanlarından Ahmet Eşref Fakıbaba, Faruk Çelik, Mehdi Eker, Sami Güçlü ve eski Orman Bakanı Veysel Eroğlu ile bir araya geldi. Görüşmelerde eski bakanlar bilgi ve tecrübelerini yeni bakan Pakdemirli’ye anlattı. Yine eski Çalışma Bakanı olan TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Jülide Sarıeroğlu da yeni Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bir araya geldi. Sarıeroğlu ile Selçuk yaptıkları görüşmede deneyimlerini paylaşırken; önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında da konuşuldu.



“GÜÇLÜ PARTİ” VURGUSU

Bu arada AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yeni sistemin ilk kabinesinde görev alan bakanlara tek tek tebrik mesajı yollayarak “güçlü parti” vurgusu yaptı. Kabine üyelerine başarılar dileyen Yazıcı, “Güçlü Meclis, Güçlü Hükûmet, Güçlü Türkiye” için birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. Reform ve icraatın merkeze alınacağı Başkanlık Sistemi’nde doğru uygulama ve söylemin önemine dikkat çeken Yazıcı şunları kaydetti:

Başkanlık Sistemi’nde doğru uygulama ve söylem, yeni sistemin siyasal kültürü ve teamül hukukunun güçlü yönde oluşmasına çok kıymetli katkı sağlayacaktır. Siyasal hayatın vazgeçilmez unsurları kabul edilen partilerin olmadığı yerde demokrasi yoktur, eksiktir. Bu nedenle yeni sistemin en önemli kurumları bağımsız ve tarafsız yargının yanında güçlü Meclis, güçlü yürütme ve bu iki güçlü yapının mimarisini hazırlayan güçlü partidir. Bu söylemin referansı AK Parti’nin 16 yıllık Türkiye uygulamasıdır. Göreviniz süresince yapacağınız çalışmalarla Türkiye’yi büyütmenin, güçlendirmenin çabası içerisinde olacağınıza, 2023 Türkiye hedeflerimize ivme kazandıracağınıza inanıyorum.