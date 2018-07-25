Meral Akşener, İYİ Parti kurultayındaki adaylık kararına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Akşener, "Değerli dava arkadaşlarım, Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir." dedi.
Meral Akşener kurultayda aday olmayacak
25.07.2018 - 11:32 | Son Güncelleme: 25.07.2018 - 11:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kurultay'da aday olmayacağı kararının kesin olduğunu açıkladı.
Etiketler : meral akşener,kurultay,iyi parti,
573241 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/573241.aspx
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