Son dakika! İstanbul'da Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattında, Bayrampaşa - Yenikapı durakları arası seferler yoğun yağış sebebiyle durdu.
İstanbul'da yoğun yağmur sebebiyle Yenikapı-Bayrampaşa metro seferleri durduruldu
25.07.2018 - 16:10 | Son Güncelleme: 25.07.2018 - 16:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da yoğun yağış sebebiyle, Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattında, Bayrampaşa - Yenikapı durakları arası seferler durdu.
Etiketler : istanbul,yağmur,meteoroloji,metro seferleri,
573270 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/573270.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER