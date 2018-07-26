Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ABD Başkanı Donald Trump'ın rahip Andrew Brunson'la ilgili yaptığı tehditkar açıklamaya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye bir hukuk devletidir ve Türk adaleti herkese eşit mesafededir. Ucuz tehditlere karşı da tahammülümüz yoktur. ABD’li muhataplarımız, millet adına hüküm veren Türk yargısının kararlarına saygı duymak zorundadır” ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “ABD, Türk yargısının kararına saygı duymak zorunda”
26.07.2018 - 20:53 | Son Güncelleme: 26.07.2018 - 20:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “ABD, Türk yargısının kararına saygı duymak zorunda” dedi.
Etiketler : fuat oktay,trump,abd tehdit,
573453 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/573453.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER