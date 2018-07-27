Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında dünkü yurt içi terörle mücadele harekatına ilişkin bilgilere yer verildi. Buna göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında ve Irak'ın kuzeyi/Kani-Rash bölgesinde operasyonlar devam ediyor.

Operasyonda keşif ve gözetleme araçlarıyla belirlenen silahlı 4 bölücü terör örgütü mensubu ateş destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen atışlar sonucu etkisiz hale getirildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OLDULAR

Şırnak Silopi'de Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 bölücü terör örgütü mensubu, Ağrı Doğubayazıt'ta bir bölücü terör örgütü mensubu, Bingöl Yayladere'de ise bir bölücü terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında bir el yapımı patlayıcı belirlenerek imha edildi.