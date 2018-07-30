Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.35'te başlayan toplantı, 5,5 saat sürdü.

Başkan Erdoğan başkanlığındaki toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile kuvvet komutanları katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesi MGK'de Başbakanlık Müsteşarı unvanıyla yer alan Fuat Oktay, bu kez Cumhurbaşkanı Yardımcısı unvanıyla bulundu.

Daha önce toplantılarda Genelkurmay Başkanı sıfatıyla yer alan Hulûsi Akar bu toplantıya Millî Savunma Bakanı olarak katıldı.

Geçmiş dönemde Kara Kuvvetleri Komutanı olarak MGK'ye katılan Orgeneral Yaşar Güler, bu kez Genelkurmay Başkanı olarak bulundu.

Öte yandan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ise ilk kez MGK toplantısına katıldı.

Toplantıda, FETÖ ve PKK başta olmak üzere terörle mücadele, Suriye'deki son gelişmeler ve ABD ile yapılan Münbiç anlaşmasındaki son durum ele alındı.

MGK'nin önemli gündem maddelerinden birinin de ABD Başkanı Donald Trump ile Yardımcı Mike Pence'in, Papaz Andrew Craig Brunson'un yargılanması üzerinden Türkiye'ye yaptırımda bulunacaklarına dair sözlerinin olması bekleniyor.